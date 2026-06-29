Жара возвращается с новой силой: синоптики шокировали прогнозом на понедельник

Жара в Украине / © ТСН

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Первый рабочий день недели, 29 июня, принесет украинцам аномальную жару — особенно на западе страны, где синоптики ожидают температурных рекордов.

Об этом предупреждают синоптик Наталья Диденко и специалисты Укргидрометцентра.

Погода в Украине

По прогнозу Диденко, самая высокая температура будет в западных областях — днем до +33°…+38°.

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На севере, в центре и на юге ожидается +29°…+33°, местами до +35°.

Наиболее умеренная погода будет на востоке — +27°…+29°.

Укргидрометцентр подтверждает: в большинстве регионов Правобережья прогнозируется «сильная жара» +35°…+38°, тогда как на востоке страны днем будет +25°…+30°.

На остальной территории Украины дневная температура составит +29°…+34°.

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Ночью — +18°…+23°, на востоке +14°…+19°.

Облачность небольшая, ветер переменного направления 3–8 м/с.

© Укргидрометцентр

Осадки в течение дня маловероятны. Только вечером возможны локальные грозовые дожди в Закарпатье, на Волыни и в Сумской области, уточняет Диденко.

Погода в Киеве

Столица также не избежит жары.

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Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 29 июня в Киеве ожидается небольшая облачность без осадков, ветер переменного направления 3–8 м/с.

Ночью температура составит +21°…+23°, днем — +32°…+34°.

В Киевской области ночью +18°…+23°, днем +30°…+34°.

Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует в Киеве жаркую погоду без осадков — днем до +33°.

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Напомним, существенное понижение температуры воздуха в Украине произойдет только 2 и 3 июля благодаря прохождению атмосферного фронта с ливнями.

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