- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 413
- Время на прочтение
- 1 мин
Жара возвращается с новой силой: синоптики шокировали прогнозом на понедельник
В большинстве регионов Правобережья прогнозируется «сильная жара» +35°…+38°
Первый рабочий день недели, 29 июня, принесет украинцам аномальную жару — особенно на западе страны, где синоптики ожидают температурных рекордов.
Об этом предупреждают синоптик Наталья Диденко и специалисты Укргидрометцентра.
Погода в Украине
По прогнозу Диденко, самая высокая температура будет в западных областях — днем до +33°…+38°.
На севере, в центре и на юге ожидается +29°…+33°, местами до +35°.
Наиболее умеренная погода будет на востоке — +27°…+29°.
Укргидрометцентр подтверждает: в большинстве регионов Правобережья прогнозируется «сильная жара» +35°…+38°, тогда как на востоке страны днем будет +25°…+30°.
На остальной территории Украины дневная температура составит +29°…+34°.
Ночью — +18°…+23°, на востоке +14°…+19°.
Облачность небольшая, ветер переменного направления 3–8 м/с.
Осадки в течение дня маловероятны. Только вечером возможны локальные грозовые дожди в Закарпатье, на Волыни и в Сумской области, уточняет Диденко.
Погода в Киеве
Столица также не избежит жары.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 29 июня в Киеве ожидается небольшая облачность без осадков, ветер переменного направления 3–8 м/с.
Ночью температура составит +21°…+23°, днем — +32°…+34°.
В Киевской области ночью +18°…+23°, днем +30°…+34°.
Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует в Киеве жаркую погоду без осадков — днем до +33°.
Напомним, существенное понижение температуры воздуха в Украине произойдет только 2 и 3 июля благодаря прохождению атмосферного фронта с ливнями.