Жара возвращается: синоптики назвали области, где будет самое горячее

Собака. / © Associated Press

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В понедельник, 27 июля, в одних областях Украине ожидается ненастье, а в других будет довольно жарко.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в некоторых регионах Украины. Объявлен I уровень опасности.

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"Днем 27 июля в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

© Укргидрометцентр

Жарче всего днем будет в северных и центральных регионах Украины, где воздух прогреется до +28-30°.

На юге синоптики прогнозируют +26-28°. В то же время, в западных и восточных областях температура будет несколько ниже — около +22-27°.

Погода в августе

Последний месяц лета раскалит Украину. Август будет жарче нормы. Средняя температура составит 21-25°, в горных районах 17-19°. Эти показатели на несколько градусов выше нормы.

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Август пройдет с периодическими дождями: синоптики прогнозируют до 60 мм. В западных областях прогнозируют 36–46 мм, что меньше нормы (50–70%).

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