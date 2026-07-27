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- Украина
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Жара возвращается: синоптики назвали области, где будет самое горячее
Украину разделит пополам: одним областям — грозы, другим — адская жара.
В понедельник, 27 июля, в одних областях Украине ожидается ненастье, а в других будет довольно жарко.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в некоторых регионах Украины. Объявлен I уровень опасности.
"Днем 27 июля в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Жарче всего днем будет в северных и центральных регионах Украины, где воздух прогреется до +28-30°.
На юге синоптики прогнозируют +26-28°. В то же время, в западных и восточных областях температура будет несколько ниже — около +22-27°.
Погода в августе
Последний месяц лета раскалит Украину. Август будет жарче нормы. Средняя температура составит 21-25°, в горных районах 17-19°. Эти показатели на несколько градусов выше нормы.
Август пройдет с периодическими дождями: синоптики прогнозируют до 60 мм. В западных областях прогнозируют 36–46 мм, что меньше нормы (50–70%).