Жара возвращается: в Украине готовятся к отключениям электроэнергии

В ближайшие дни в Украине установятся высокие температуры – столбики термометра пересекут отметку +30 градусов, что может спровоцировать новые отключения электроэнергии и графики обесточений.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, причиной отключений света станет жара, которая надвигается на Украину. Колесник объяснил, что ни сегодня, ни завтра отключения света не запланированы, но в ближайшие дни, когда установится стойкое повышение температуры воздуха, обесточений не удастся избежать.

"Жара возвращается. Мы видим повышение температуры. Сегодня не применялись графики ограничения и завтра не запланировано. Сложная погода может привести к повышению потребления электроэнергии. Особенно когда это достаточно высокая устойчивая температура", — уточнил Колесник.

Он также пояснил, что украинская энергосистема все еще не полностью восстановлена после ударов врага.

"Она остается уязвимой к повышенным нагрузкам, в том числе и из-за жары, которая может спровоцировать дефицит электроэнергии. В настоящее время ремонтные бригады максимально работают над тем, чтобы привести энергосистему в строй накануне старта отопительного сезона. В Украине продолжается одна из самых мощных ремонтных кампаний", — добавил он.

Ранее директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко сообщил, что в Украине на следующей неделе из-за жары могут повторно ввести плановые отключения электроэнергии.

Электроэнергия появилась! Украина уменьшит количество стабилизационный отключений света

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