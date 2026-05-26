Жара выше нормы и сезон шквалов: синоптики шокировали прогнозом на первый месяц лета

Июнь будет жарким, но без гроз не обойдется / © Associated Press

Реклама

Лето уже на пороге, и многих украинцев интересует погода в июне — придется прятаться от солнца, или, наоборот, не стоит далеко прятать зонтики.

О том, чего действительно ожидать с первого месяца лета, рассказали в Украинском гидрометеорологическом центре.

Жара выше нормы и сезон летних бурь

Синоптики проанализировали данные и успокаивают: месяц обещает быть теплее обычного, но без роковых потопов. По официальному прогнозу средняя месячная температура в июне этого года будет держаться на уровне 19-23 градусов тепла (в горных районах - 16-20 градусов). Это на 1,5 градуса выше многолетней климатической нормы, поэтому мерзнуть точно не придется.

Реклама

По осадкам ожидается от 49 до 90 миллиметров дождя (в Карпатах традиционно больше — 117–171 мм), что вполне укладывается в привычную норму. Однако специалисты предупреждают, что именно в июне в Украине резко активизируются грозовые процессы. Поэтому следует быть готовыми к тому, что жара будет периодически прерываться внезапными ливнями с локальным градом и резкими шквалами ветра.

От морозов до адской жары: чем удивлял июнь в прошлом

Как свидетельствуют многолетние наблюдения метеорологов, июнь в Украине — это месяц яростных климатических контрастов. Обычно средняя историческая температура составляет 17-22 градуса, однако абсолютные задокументированные рекорды прошлых лет действительно впечатляют. Например, бывали годы, когда лето начиналось с настоящих морозов: исторический температурный минимум зафиксировали в 1950 году в городе Олевск Житомирской области, когда столбики термометров упали до 1,9 градуса ниже нуля. А на высокогорье Карпат были заморозки даже до минус 5 градусов. В такие периоды только юг мог похвастаться скромным плюсом (от 5,5 до 9 градусов тепла).

Кроме того, первый месяц лета способен устроить настоящие тропики. Исторический абсолютный максимум в Украине достигал 38,5 градуса 18 июня 1954, а в южных, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях жара доходила почти до невероятных 40 градусов (39,8°). Даже в горах тогда фиксировали адские +36°.

Однако самый интересный температурный рекорд зафиксировали 2 июня 1995 на метеостанции в Вознесенске Николаевской области: в тот день поверхность грунта на солнце буквально распеклась до невероятных +80 ° С ! На фоне таких исторических качелей нынешние прогнозы о средних 23 градусах выглядят более чем комфортным сценарием.

Реклама

Погода в Украине и Европе — последние новости

Прежде чем лопнет настоящее летнее тепло, конец весны еще немного покапризничает. Синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни лета , предупредив о кратковременных дождях 30-31 мая (сухо будет только на западе) и довольно прохладных днях с температурой от +13 до +20 градусов.

Однако уже с 1 по 4 июня начнется долгожданная стабилизация и ощутимое потепление. Несмотря на возможные кратковременные дневные дожди, столбики термометров уверенно поползут вверх: ночью ожидается 10–16 градусов тепла, а днем воздух будет прогреваться до комфортных летних 21–27 градусов.

Между тем, в Европе погодные условия уже бьют тревожные рекорды. В частности, во Франции аномальная жара уже убила людей — местные власти подтвердили по меньшей мере семеро погибших из-за резкого повышения температуры почти до 40 градусов еще в мае.

Из-за беспрецедентной для этого периода жары в восьми французских департаментах объявлен оранжевый уровень опасности. Министерство здравоохранения страны срочно призвало граждан ограничить физические нагрузки, закрывать окна днем и пить много воды, подчеркнув, что последствия сильного теплового удара могут проявиться даже через несколько недель.

Реклама

Новости партнеров