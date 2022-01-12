Жареный картофель, который не прилипает: простые и легкие советы

Любимое блюдо многих украинцев — жареный картофель. Но он часто прилипает к сковороде и разваливается. Если вы столкнулись с этой проблемой, читайте в материале ТСН.ua как ее решить.
Простой и легкий способ, как сделать так, чтобы жареный картофель не прилипал к сковороде, опубликовала на своей странице в популярной социальной сети Instagram kuznecova_pp_.
Девушка советует перед тем как добавлять на сковороду жаркое масло, присыпать ее поверхность солью и перемешать несколько секунд. Благодаря этой специи можно забрать лишнюю влагу и жареный картофель получится цельным, хрустящим и действительно вкусным. А еще приятным бонусом вы получите, что масло при жарке не будет разбрызгиваться.
Жареный картофель, который не прилипает: еще несколько секретов приготовления идеального блюда
Чтобы у вас получился вкусный и хрустящий жареный картофель, можно также прислушаться к другим советам:
- лучше подойдет чугунная сковорода с толстым дном;
- жареный картофель не прилипнет, если готовить его на подсолнечном масле, которое нужно сначала хорошо подогреть;
- выкладывайте картофель в один слой;
- чтобы жареный картофель не разваливался и не прилипал, его не нужно слишком часто перемешивать (оптимально — каждые 5 минут).
Жареный картофель не прилипнет, если не совершать таких ошибок
Несмотря на то, что именно жареный картофель считается самым популярным блюдом на столе украинцев, многие хозяйки совершают типичные ошибки в его приготовлении:
- зеленые участки картофеля нужно обязательно отрезать (хотя некоторые этого и не делают), ведь в них находится соланин, который является опасным ядом;
- картофель перед жаркой нужно тщательно промыть, чтобы на ней не осталось крахмала, ведь именно он не дает получить хрустящую и вкусную корочку;
- чтобы жареный картофель не прилипал, не стоит класть в сковороду мокрые кусочки;
- если нарезать картофель одинаковыми по размеру ломтиками, то он прожарится равномерно;
- если масло в сковороде предварительно не разогреть, то жареный картофель будет прилипать.
Жареный картофель: рецепт, который подойдет даже на праздничный стол
Такой хрустящий жареный картофель часто используется не только как самостоятельное блюдо. Из него можно приготовить вкусный салат, который будет отлично смотреться даже на праздничном столе.
Ингредиенты для салата из жареного картофеля и куриной печени:
- салат Айсберг;
- жареная картошка;
- куриная печень;
- томаты Черри;
- свежий базилик;
- оливковое масло;
- соевый соус;
- горчица Дижонская;
- мед.
Приготовление салата с жареным картофелем и куриной печенью очень простое и не занимает много времени:
- Жареный картофель готовится на сковороде по традиционному рецепту.
- Куриная печень обжаривается с любимыми специями и приправами.
- Салат Айсберг следует порвать на отдельные сегменты, а томаты разрезать на две половинки.
- Все ингредиенты смешать и добавить свежий базилик.
- Для соуса смешайте оливковое масло с соевым соусом и медом. Полить сверху салат.