Смалил заживо, а товарищ снимал на видео: в Житомирской области мужчина замучил вьетнамского поросенка

За совершенное взрослый получил 2 года условно.
В Житомирской области суд вынес приговор мужчине, который замучил поросенка. Он приговорен к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.
Об этом сообщает "Рупор Житомира".
Мужчину обвиняли в жестоком обращении с животным, относящемся к позвоночным, совершенном с особой жестокостью, что привело к его гибели, в присутствии несовершеннолетнего, группой лиц (ч. 3 ст. 299 УК Украины). Его сообщник – ученик профлицея – объявлен в розыск.
Событие произошло в декабре 2019 года. Осужденный вместе с 17-летним парнем на территории пилорамы в одном из сел Коростенского района газовой горелкой обжег живое животное, в результате чего оно погибло. Весь этот процесс несовершеннолетний подельник снимал на мобильный телефон, после чего видео разместил на своей странице в соцсети.
Расправа над живым животным вызвала негодование среди пользователей Интернета.
Напомним, что Полтавщине трое мужчин, которые считали, что местная жительница украла немецкую овчарку, избили женщину и зарыли ее заживо.
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