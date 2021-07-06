Жарили сосиски на вечном огне: в Одессе компания взрослых с детьми устроила пикник у мемориала

Жарили сосиски на вечном огне: в Одессе компания взрослых с детьми устроила пикник у мемориала

Компанию "попросили" уйти с территории мемориала охранники.

В Одессе компания молодых людей с детьми устроили пикник у вечного огня. Отдыхающих разогнала муниципальная варта.

Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности Одессы.

"Вот такой вариант вечернего пикника придумала себе вчера одна компания. Дружески, семейно и по-домашнему взяли детей, пиво, вкусненькое и пошли жарить в Шевченко на вечном огне", — рассказали в Департаменте.

Отмечается, что отдыхающих из зоны вечного огня выпроводили охранники Муниципальной варты. Их попросили собрать пакеты и пойти в другое более приспособленное для пикника место.

Напомним, что на одном из кладбищ Черновцов подросток станцевал под музыку на фоне памятников, снял все на видео и распространил его в соцсети. Видеоклип заметили в Сети правоохранители и разыскали автора.

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