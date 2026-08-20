Погода в Украине / © ТСН.ua

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В Украину движется раскаленный воздух из Африки, который принесет кратковременную, но очень сильную жару. Однако в некоторых регионах синоптическая ситуация будет существенно отличаться дождями и градом.

Все подробности прогноза погоды на 21 августа собрал ТСН.

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Погода в Украине 21 августа — прогноз синоптиков

Причиной температурного скачка стало поступление сухого раскаленного африканского воздуха через Балканский полуостров, которому будут дополнительно способствовать малооблачное небо и длительный солнечный прогрев.

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«35–37° в конце августа — именно такую непродолжительную, но настоящую волну сильной жары мы будем чувствовать уже завтра и в субботу», — сообщил синоптик Виталий Постригань.

Погода 21 августа / © Укргидрометцентр

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в целом по стране ночная температура составит 15–20°. Днем на юго-востоке ожидается 30–34°, а на остальной территории будет держаться сильная жара 35–37°.

Осадков не предвидится, кроме северной части, где днем местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, 7–12 м/с.

Погода 21 августа / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве — прогноз 21 августа

По информации Украинского гидрометеорологического центра, в столице и Киевской области ожидается жаркая погода. По области ночью будет 15–20°, а днем сильная жара достигнет 35–37°. Ночью без осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный, 7–12 м/с.

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В Киеве предвидится жаркая сухая погода с юго-западным ветром, 7–12 м/с. Ночные показатели составят 18–20°, днем сильная жара достигнет 35°.

Какой погода будет во Львове

Как сообщили во Львовском региональном центре гидрометеорологии, погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов с юго-запада. Ожидается облачность с прояснениями.

На Львовщине ночью местами, а днем по всей территории пройдут кратковременные дожди и грозы, местами град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5–10 м/с. Температура ночью составит 14–19° тепла, днем — от 28° до 33°.

Во Львове также прогнозируют облачность с прояснениями, кратковременный дождь, грозу и град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5–10 м/с. Ночные показатели будут достигать 16–18°, а дневные — 29–31° тепла.

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Погода в Днепре — прогноз на 21 августа

По данным Гидрометеорологического центра Днепропетровской и Донецкой областей, в регионе ожидается малооблачная погода без осадков с юго-западным ветром, 5–10 м/с.

На Днепропетровщине температура воздуха ночью будет 14–19°, а днем поднимется до 28–33°.

В Днепре ночная температура будет достигать 16–18°, дневная — от 29° до 31°.

Прогноз погоды в Одессе 21 августа — какая температура воды

В Гидрометеорологическом Центре Черного и Азовского морей отмечают, что на Одесчине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, 7–12 м/с. На автодорогах области видимость будет хорошей.

По области температура ночью будет 16–21°, днем — 28–33°.

В Одессе ночью прогнозируют 19–21°, днем — 28–30°. Температура морской воды возле побережья будет достигать 22–23°.

Погода в Харькове 21 августа — что прогнозируют синоптики

Согласно прогнозу Гидрометеорологического центра Харьковской и Луганской областей, в регионе будет наблюдаться переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7–12 м/с.

По Харьковщине температура ночью будет 15–20°, днем воздух прогреется до 30–35°.

В Харькове осадков также не ожидается, ночная температура будет 17–19°, а дневная поднимется до 32–34°.

Напомним, в Украину 20 августа вернется жара из-за поступления раскаленного субтропического воздуха. Однако в части областей пройдут кратковременные дожди с грозами и шквалистым ветром.

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