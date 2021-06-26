Жарко, но местами с грозами и дождем: где в Украине 26 июня существенно испортится погода

Погода в Украине 26 июня будет еще жаркой, прохладу обещают с воскресенья.
Погода в Украине, в субботу, 26 июня, преимущественно будет жаркой, но местами обещают дожди, град и шквалы. Температура воздуха сегодня в некоторых регионах достигнет до +35 градусов.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Так, сегодня жарче всего будет на востоке Украины, где прогнозируют от +31° до + 35°. Зато прохладнее будет на Западе. Там синоптики обещают днем максимум + 27°.
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На Юге и Севере будет температура прогреется от +29° до + 35°. В центральных и восточных областях столбики термометров достигнут также + 35°.
Дождливо в субботу будет в большинстве регионов, кроме восточных и большинства центральных областей. Днем на западе местами значительные дожди. Также ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
В Киеве 26 июня тоже лить дожди, возможные грозы. Температура воздуха прогреется до +34 градусов.
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила, что в выходные в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы. Также в субботу, 26 июня, температура воздуха снизится в западных областях, а в воскресенье — на Севере.
Как сообщалось, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.