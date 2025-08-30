ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
118
Время на прочтение
2 мин

Жаркое прощание с летом: прогноз погоды на воскресенье 31 августа

Последний день лета окажется жарким, но в западных областях возможны грозы.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Погода в Украине

В последний дель лета Украину ожидают жара и грозы

В воскресенье, 31 августа, на всей территории Украины ожидается теплая погода , сопровождаемая небольшой облачностью. Преимущественно без осадков, но в отдельных регионах на западе страны возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр в социальной сети Facebook.

Тепло по всей стране, но есть нюансы

В Украине 31 августа осадков не прогнозируется, лишь по крайней мере днем возможен кратковременный дождь, местами с грозой. Ветер будет юго-восточный и восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха на юге и юго-востоке страны ночью составит +17…+22°C, а днем будет +29…+34°C.

На остальной территории температура будет несколько ниже: ночью +13…+18°C, днем +26…+31°C.

В Карпатах ожидается +9...+14°C ночью и +20...+25°C днем.

Прогноз для столицы и Киевщины

Для Киевской области и Киева синоптики также прогнозируют небольшую облачность и отсутствие осадков. Ветер будет юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура по области ночью составит +13…+18°C, а днем +26…+31°C.

В столице Украины, Киеве ночью ожидается +16…+18°C, а днем температура воздуха поднимется до отметки около +30°C.

Напомним, по словам синоптикини Наталки Диденко, в конце августа Украина входит в число наиболее жарких стран Европы , а кратковременные похолодания не будут оказывать существенного влияния.

Ранее климатологи предупредили о неожиданной погоде в первый месяц осени. В сентябре Украину накроет значительное похолодание , а в некоторых регионах ожидаются заморозки и снег.

Дата публикации
Количество просмотров
118
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie