Жаркое прощание с летом: прогноз погоды на воскресенье 31 августа
Последний день лета окажется жарким, но в западных областях возможны грозы.
В воскресенье, 31 августа, на всей территории Украины ожидается теплая погода , сопровождаемая небольшой облачностью. Преимущественно без осадков, но в отдельных регионах на западе страны возможны кратковременные дожди и грозы.
Об этом сообщил Украинский гидрометцентр в социальной сети Facebook.
Тепло по всей стране, но есть нюансы
В Украине 31 августа осадков не прогнозируется, лишь по крайней мере днем возможен кратковременный дождь, местами с грозой. Ветер будет юго-восточный и восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха на юге и юго-востоке страны ночью составит +17…+22°C, а днем будет +29…+34°C.
На остальной территории температура будет несколько ниже: ночью +13…+18°C, днем +26…+31°C.
В Карпатах ожидается +9...+14°C ночью и +20...+25°C днем.
Прогноз для столицы и Киевщины
Для Киевской области и Киева синоптики также прогнозируют небольшую облачность и отсутствие осадков. Ветер будет юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура по области ночью составит +13…+18°C, а днем +26…+31°C.
В столице Украины, Киеве ночью ожидается +16…+18°C, а днем температура воздуха поднимется до отметки около +30°C.
Напомним, по словам синоптикини Наталки Диденко, в конце августа Украина входит в число наиболее жарких стран Европы , а кратковременные похолодания не будут оказывать существенного влияния.
Ранее климатологи предупредили о неожиданной погоде в первый месяц осени. В сентябре Украину накроет значительное похолодание , а в некоторых регионах ожидаются заморозки и снег.