Жаркое прощание с летом: прогноз погоды на воскресенье 31 августа

В последний дель лета Украину ожидают жара и грозы

Реклама

В воскресенье, 31 августа, на всей территории Украины ожидается теплая погода , сопровождаемая небольшой облачностью. Преимущественно без осадков, но в отдельных регионах на западе страны возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр в социальной сети Facebook.

Тепло по всей стране, но есть нюансы

В Украине 31 августа осадков не прогнозируется, лишь по крайней мере днем возможен кратковременный дождь, местами с грозой. Ветер будет юго-восточный и восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Реклама

Температура воздуха на юге и юго-востоке страны ночью составит +17…+22°C, а днем будет +29…+34°C.

На остальной территории температура будет несколько ниже: ночью +13…+18°C, днем +26…+31°C.

В Карпатах ожидается +9...+14°C ночью и +20...+25°C днем.

Прогноз для столицы и Киевщины

Для Киевской области и Киева синоптики также прогнозируют небольшую облачность и отсутствие осадков. Ветер будет юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Реклама

Температура по области ночью составит +13…+18°C, а днем +26…+31°C.

В столице Украины, Киеве ночью ожидается +16…+18°C, а днем температура воздуха поднимется до отметки около +30°C.

Напомним, по словам синоптикини Наталки Диденко, в конце августа Украина входит в число наиболее жарких стран Европы , а кратковременные похолодания не будут оказывать существенного влияния.

Ранее климатологи предупредили о неожиданной погоде в первый месяц осени. В сентябре Украину накроет значительное похолодание , а в некоторых регионах ожидаются заморозки и снег.