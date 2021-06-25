Жару сменят обильные грозовые дожди: прогноз погоды в Украине на выходные, 26-28 июня

Жару сменят обильные грозовые дожди: прогноз погоды в Украине на выходные, 26-28 июня

Дожди и грозы могут местами сопровождаться сильными ливнями, градом и шквалами.

На трехдневных по случаю Дня Конституции выходных, 26-28 июня, в Украине наконец-то ослабится жара, державшаяся целую неделю, и придут осадки.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, в субботу, 26 июня, ночью в западных, днем в Украине, кроме восточных и большинстве центральных областей, ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (днем на западе местами значительные дожди). Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 31-36°, на западе страны 23-28 °.

В воскресенье, 27 июня, ночью на Правобережье, днем в большинстве областей, в понедельник, 28 июня, в Украине, кроме западных областей, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, в восточной части юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21 °, в западных областях 12-17°, днем 24-29°, на востоке до 32°.

В Киеве суббота будет еще жаркой — 26 июня ночью будет без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 21-23°, днем 32-34°.

С воскресенья в столице температура начнет немного падать, будет переменно облачная погода. Ночью 27-28 июня местами ожидается умеренный кратковременный дождь, днем значительные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 26-28°.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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