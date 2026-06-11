Ждал папу 109 дней с "нуля" и не стригся: Сеть растрогало выполнение обещания 9-летнего мальчика

«Более 15 тысяч человек ждали, пока ребенок подстрижется»: сеть покорил финал истории семьи бойца Антона Фомцова

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История украинского защитника, после 109 дней непрерывного пребывания на передовых позициях фронта встретился со своим маленьким сыном, получила щемящее продолжение. За этой семьей в режиме онлайн следили тысячи украинцев в соцсети Threads. Жена военного поделилась результатом выполнения особого обещания, которое отец и сын дали друг другу.

«Малый отказался стричь волосы, пока папа не выйдет с позиций и они вдвоем не пойдут в барбершоп. Папа на позициях уже 104-й день…», — написала мама мальчика в соцсети Threads.

По ее словам, мужчина зашел на позиции в феврале и с тех пор мальчик решил не стричься.

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Как уточняет телеканал «Дом», мальчика зовут Иван. Ему 9 лет.

Доброволец Антон Фомцов, отец мальчика, зашел на позиции еще в феврале и пробыл там 109 дней. По словам жены, выходить с «нуля» было очень тяжело не только из-за дронов и артиллерии противника, но и потому, что му потерял до 20% массы тела, а его мышцы ослабли. В настоящее время боец лечится в госпитале.

Наконец, после долгих дней ожидания семья снова воссоединилась. Мама показала фотографии уже подстриженных отца и сына.

«Более 15 тыс. человек ждали, пока ребенок подстрижется. Что могу сказать, этот день настал! Как и обещала, делюсь результатом стрижки папы и сына. Ps: муж после начала оказания медпомощи, возвращения к нормальному питанию и стрижке снова становится похожим на человека, которым был. Но впереди еще лечение и восстановление», — поделилась она.

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