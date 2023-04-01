Ждал "русского мира" в Одессе: правоохранители задержали путинского сторонника

Украинские правоохранители разоблачили московского поклонника. Предатель в запретной соцсети "Одноклассники" призвал "русский мир" прийти в Одессу.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что мужчина создал собственный пропагандистский канал, где прославлял политику президента-диктатора РФ Владимира Путина. В своих дописавшихся он призвал войска оккупанта захватить не только Украину, но и распространить идеологию кремлевского режима по всей Европе. Он открыто заявлял, что "Одесса – это Россия", а украинцев называл "радикалами" и "ярыми националистами".

По месту жительства изменника провели обыск. У него обнаружили девайсы, через которые путинист распространял свою пропагандистскую идеологию, а также карабин, пистолеты, сабли, чем патроны.

В настоящее время перебежчик задержан. Ему сообщено о подозрении статьей "Колаборационная деятельность". После проведения необходимых экспертиз будет решаться вопрос о привлечении мужчины к ответственности и статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Напомним, Винницкий городской суд признал виновной в распространении материалов женщину, которая ставила понравившиеся группам и публикациям в соцсетях, прославлявших российские власти и войну.

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