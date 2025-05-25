"Ждала мужчину 2,5 года": женщина наконец-то встретила своего любимого из русского плена (видео)

Алена наконец-то встретила своего мужа Станислава после плена 25 мая / © ТСН

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Станислава, которого сегодня, 25 мая, освободили из российского плена во время обмена «1000 на 1000», встретила жена Алена.

Об этом свидетельствуют кадры эмоционального видео ТСН.ua.

По словам Алены, после 2.5 лет плена ее муж Станислав будет дома. Дома папы ждет и его сынишка.

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«Сыночек остался дома, но мы должны сейчас ему позвонить. А мужчина уже уезжает. Наконец-то наша очередь пришла», — рассказала женщина.

На вопрос журналистки о том, какими будут первые слова Алены Станиславу, женщина эмоционально ответила: «Очень люблю, очень скучали и ждали».

«Если честно, я не знаю. Все, что я готовила к этому, с головы исчезло, поэтому это будет сейчас импровизация, когда я его увижу… Очень люблю, очень скучали и ждали», — сказала она.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

НЕ СРАЗУ ПОЗНАВАЛИ СВОИХ ПОСЛЕ ЛЕТ ПЛЕНА!

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Напомним, последний день обмена «1000 на 1000» состоялся сегодня, 25 мая. Счастливые моменты первых встреч, объятий, поцелуев с родными после лет плена зафиксировали журналисты и медиа чуть ли не со всего мира.

В пятницу, 23 мая, Украина и Россия произошел наибольший обмен пленными в формате 1000 на 1000, о котором было договорено во время переговоров в Стамбуле.

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