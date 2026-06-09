Ждала ребенка и мужчину с фронта: россияне убили в Чугуеве 22-летнюю беременную девушку

Удар по Чугуеву

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В результате российского удара по Чугуеву Харьковской области три человека погибли, среди которых беременна 22-летняя девушка. Ее муж сейчас служит в Вооруженных Силах.

Об этом передает «Суспільне Харків».

Девушка была на седьмом месяце беременности.

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«Она работала в нашем заведении комплексной реабилитации детей „Шанс“, давала помощь деткам, которые имели какие-то жизненные изъяны», — сказал заместитель начальника Чугуевской городской военной администрации Игорь Шепелев.

Кроме этой девушки, погибли двое мужчин в возрасте 59 и 71 год. Еще два человека получили ранения и шесть — острая реакция на стресс.

Квартира семьи сына Светланы Згонниковой — по соседству с той, где погибла 22-летняя беременная женщина в Чугуеве. Соседка говорит, что девушка снимала квартиру дома. Она вышла в подъезд в то время, когда произошло попадание.

«Она беременна была, вышла в подъезд, и… Не вернулась больше в квартиру», — отмечает Светлана.

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Квартира сына Светланы повреждена. Но его с семьей не было дома — в начале полномасштабного вторжения эта семья уехала за границу.

«Была двухкомнатная — стала однокомнатная. Все отвалилось — потолки, кухня, мебель все развалились — все пострадало. Дети остались без жилья. Целая только печка газовая и диван», — говорит Светлана.

«Сегодня, к сожалению, была одна из самых страшных ночей с начала полномасштабного вторжения. Город Чугуев был атакован баллистикой, ориентировочно после часу ночи. Удары пришлись по центральной части города большей частью. Что касается разрушений, на сегодняшний день мы имеем три многоэтажных дома. Частный сектор — это около 15 домов», — сказал добавил заместитель начальника Чугуевской городской военной администрации Игорь Шепелев.

Напомним, в течение ночи 9 июня российская армия массированно ударила по Харьковской области. Оккупанты атаковали сам Харьков и Чугуев. Есть погибшие и раненые. В частности, в Чугуеве Россия убила 22-летнюю беременную женщину, а также раненые дети.

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