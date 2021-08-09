Ждала третьего ребенка: на Волины будут судить врача из-за смерти женщины во время родов

Ждала третьего ребенка: на Волины будут судить врача из-за смерти женщины во время родов

Максимальное наказание, которое грозит подозреваемой, два года лишения свободы.

В Волынской области будут судить врача Любомльской центральной районной больницы из-за смерти беременной женщины.

Об этом сообщили в прокуратуре Волынской области.

Следствие установило, что врач, работала гинекологом, не должным образом выполнила свои обязанности, из-за чего во время преждевременных родов 9 февраля 2018 умерла женщина, которая ждала третьего ребенка. В августе 2021 завершилось досудебное расследование и прокуратура направляла в суд обвинительный акт.

Врачу инкриминируют ч.1 ст. 140 УК Украины. Ей грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, исправительные работы до двух лет, ограничение свободы до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в Киеве во время родов умерла 27-летняя женщина.

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