"Ждали моей смерти": художник Марчук обвиняет экс-нардепа в краже прав на картины

Иван Марчук / © УНИАН

Известный украинский художник Иван Марчук обратился к общественности и СМИ с открытым заявлением: обвиняет бывшего народного депутата Михаила Апостола в мошенничестве с авторскими правами на его произведения.

Об этом Марчук написал на своей странице в Facebook.

«В свои годы я переживаю сложные времена, поскольку вынужден доказывать ничтожность так называемого лицензионного договора, инициированного уже известным общественным деятелям, бывшим народным депутатом Михаилом Апостолом, и его приспешниками», — отметил художник.

В чем суть конфликта

Продолжается судебный процесс, в котором 89-летний художник пытается доказать ничтожность «лицензионного договора», который, по его словам, ему подсунули обманом еще в 2020 году.

По словам Ивана Марчука, в мае 2020 года Михаил Апостол и его доверенные лица представили ему 9 страниц текста, уверяя, что это лишь «договор о намерениях», не имеющий юридической силы без нотариуса.

«Эти бумажки уже были подписаны неизвестными мне лицами, среди которых и сын Апостола, которого до сегодняшнего дня я в глаза не видел. Никакого предварительного ознакомления или обсуждения не было, принесенное я не читал», — отмечает художник.

В тот же день, просмотрев документы по совету подруги и искусствоведа Тамары Стрипко, Марчук потребовал отмены каких-либо действий, поскольку не имел ни намерений, ни необходимости передавать кому-либо какие-либо права. Апостол якобы заверил художника, что договора не существует и бумаги можно даже порвать.

Как разоблачили схему

Марчук был уверен, что эта история закончилась в тот же день, что началась. Но четыре года спустя, партнеры, с которыми Марчук официально сотрудничал, сообщили: неизвестный мужчина на презентации их продукции заявил, что он является эксклюзивным владельцем авторских прав на все изображения картин Марчука. Этим мужчиной оказался Михаил Апостол.

«Я не мог поверить, что это правда. Пытался позвонить ему, написал письмо, надеясь услышать, что произошла ошибка», — рассказывает Марчук.

По словам художника, Апостол всех уверял, что оснований для волнения нет, никакого договора нет, и пообещал, что приедет на личную встречу.

Давление и попытки дискредитации в суде

«Перед тем, как обратиться в суд, я несколько месяцев ждал ответа. Я не верил, что такое возможно и, в конце концов, думал, если бы тот ошибся, дать ему шанс сохранить свое лицо. Теперь знаю, что это лицо свое лицо потеряло и уже давно. Он с приспешниками ждал моей смерти, но жадность его разоблачила», — утверждает 89-летний художник.

Марчук утверждает, что ответчики используют грязные методы, чтобы затянуть дело и психологически сломать художника и его окружение.

«Эта компания медлит время всяческими способами (даже ходатайства перед судом о судебно-психиатрической экспертизе для меня), оказывает безумное давление, унижает, угрожает», — отмечает художник.

В частности, Марчук говорит, что осуществляются угрозы и травля главного свидетеля Тамары Стрипко и членов ее семьи. Он предполагает, что уверенность Апостола основывается на его прошлых связях в правоохранительных органах.

«Я сохранил коллекцию, вместе мы десятилетиями показываем мои произведения по миру и вместе делаем возможное и невозможное, чтобы они были сохранены и служили людям, Украине, а не кучке мошенников», — подытожил художник.

Что говорит сам Апостол

Михаил Апостол отвергает все обвинения.

«Скажу прямо: только полный идиот или психически нездоровое лицо может винить, снова это разгонять, сознательно писать и накручивать. К сожалению, есть еще люди, которые либо не понимают, о чем говорят, либо сознательно врут. А есть, что из-за денег или пиар…. Договор не имеет никакого отношения к оригиналам картин Марчука, а только фото с его картин… И с этих фото делать копии, называемые репродукцией. Мне эти истории больше не нужны. Ни картины, ни репродукции, ни сам художник с его окружением не представляют для меня никакого интереса, в отличие от определенных защитников творчества и правдолюбцев. Я хочу забыть эту тему как страшный сон», — написал Михаил Апостол 26 марта в соцсетях.