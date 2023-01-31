Ждали ребенка 19 лет: на Волыни у супругов родился долгожданный первенец (фото)

На Волыни в семье Морозов родился долгожданный первенец через 19 лет брака. 42-летняя Татьяна и 45-летний Иван узнали о беременности в разгар полномасштабной войны.

Об этом сообщили в Нововолынской центральной городской больнице.

Влюбились и быстро поженились

Супруги рассказали изданию "Вестник", что познакомились много лет назад в поселке Иваничи и влюбились с первого взгляда. Уже через три месяца устроили свадьбу. Шли годы, пара мечтала о пополнении в семье, но забеременеть не получалось.

Смирились, что не будет детей

Когда Татьяна и Иван обратились к врачам, обнаружили проблемы со здоровьем у женщины. Супруги говорят, что прошли курс лечения и уже смирились с тем, что никогда не будут иметь детей. Вместе с родителями Татьяны они купили дом и радовались племянникам. Их у супругов много, ведь у них по два брата-сестры.

О беременности узнали во время войны

Татьяна и Иван вспоминают, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину, как и все, очень испугались. Женщина не захотела уезжать за границу без мужа.

"А куда я без него? Хотя в армию он идти и не может, потому что по состоянию здоровья не служил. А уже где-то в апреле, примерно на Пасху, узнала, что беременна. Первому сказала мужу, потом родителям и семье. Все очень радовались", — рассказала Татьяна.

Первая беременность в 42 года

На 20-й неделе беременности супруги узнали, что ждут мальчика. Хотя, признаются, им было все равно на пол ребенка, главное, чтобы он родился здоровым. Татьяна говорит, что первая беременность в 42 года – это не так просто и легко. Но благодаря врачам беременность и роды прошли хорошо.

Мужчина, впервые ставший отцом в 45 лет, от малыша практически не отходит. Он первым взял ребенка на руки в роддоме, потому что Татьяне делали кесарево сечение. Папа первым научился менять памперсы и кормил малыша в первые дни, пока у жены не появилось молоко.

Семья Морозов/Фото: visnyk.lutsk.ua

Дискуссий, как назвать сына, не было

Родители мальчика мечтают, чтобы он рос под мирным небом. А чтобы год, в начале которого он родился, принес Украине победу. Еще говорят, что хотят дождаться внуков.

"У нас даже не было дискуссий, как назвать сынишку. Он практически сам выбрал имя. Потому что этого ребенка нам действительно Бог дал", — говорит Татьяна.

Напомним, во Львове родные сестры одновременно родили двоих детей. У 25-летней Анны и 20-летней Антонины одновременно отошли воды. В больнице называют это чудом, которое произошло на Рождество.

Как война влияет на беременных и младенцев – гинеколог Александр Кобаса

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