Ждали "русский мир": на Закарпатье будут судить двух сторонников путинской армии

В Закарпатье будут судить двух местных мужчин, которые оправдывали вооруженную агрессию Российской Федерации в Украине.

Поклонниками "русского мира" оказались жители Ужгорода и Межгорья. Они не только приветствовали путинские войска в Украине, но и распространяли материалы с прокремлевскими нарративами.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.

Следователи составляли, что обвиняемые были приверженцами идеологии "русского мира" и публично выражали свою поддержку действиям государства-агрессоры.

Житель Межгорья открыто заявлял о своих намерениях перейти на сторону врага в случае его мобилизации в ряды ВСУ и проводить расстрелы украинских военных.

В свою очередь житель Ужгорода в запрещенной соцсети распространял пророссийские материалы. В них говорилось, что якобы ВСУ обстреливают мирное население в Изюме. Зато оккупация РФ части территории Украины освещалась как "освобождение от националистов". Злоумышленник также распространял высказывания, направленные на глорификацию лиц, участвующих в вооруженной агрессии.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины разоблачила российских агентов, готовивших "референдум" на временно оккупированной территории Николаевской области. Организатором "референдума" оказалась жительница одного из районов Николаевщины.

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