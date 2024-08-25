Ждали с начала войны: во время обмена пленными домой вернулись три пограничника (щемящее видео)

На кадрах видно, как украинцы с сине-желтыми флагами тепло встретили защитников.

Во время крайнего обмена военнопленными, состоявшегося в День Независимости Украины, из российского плена удалось вернуть трех пограничников Херсонского отряда.

Видео обмена опубликовала Государственная пограничная служба Украины.

"Эти ребята вернулись не просто домой, а в свою великую украинскую семью, которая ждала их с верой и надеждой. В видео они рассказали о теплом приеме, который им устроили на родной земле", — подписали видео.

Отмечается, что ребята из Херсонского пограничного отряда провели в российской неволе долгие два с половиной года.

"Чтобы наши защитники ничего не знали об Украине, россияне отбирали у них украинские книги и лишь иногда показывали что-нибудь из новостей", — добавили в ГНСУ.

Освобожденный из российского плена пограничник, ступив на украинскую землю, сказал: "Я верил, что меня вернут домой! Украина больше всего!"

На кадрах видно, как украинцы с сине-желтыми флагами тепло встретили защитников.

Обмен пленными: домой вернулись трое пограничников Херсонского отряда

Напомним, 24 августа Украина и Россия провели обмен военнопленными. Домой вернулись 115 защитников вернулись. Это – воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы.

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