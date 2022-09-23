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Жданов дал простой совет, как уклониться от голосования на псевдореферендумах

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Жданов дал простой совет, как уклониться от голосования на псевдореферендумах

Самый надежный способ избежать участия в референдумах на оккупированной территории — сделать вид, что никого нет дома.

Украинцам на оккупированных территориях, где проводятся псевдореферендумы о присоединении к РФ, нужно просто не открывать дверь его организаторам.

Такой совет дал военный эксперт Олег Жданов.

“В соцсетях уже давно распространяют такую рекомендацию: не открывайте дверь, притаитесь и сидите тихо, как мыши. Притворяйтесь, что вас нет дома. Постучат – и уйдут, не будут они полчаса сидеть под дверью и вылавливать. Выбивать дверь и устраивать погромы тоже вряд ли будут. Поэтому просто не открывайте дверь”, — подчеркнул он.

Жданов призвал украинцев не вступать в контакт с организаторами референдумов, чтобы не пачкать себя и свою совесть.

Напомним, российские оккупанті вынесут три вопроса на "референдумах" на захваченных территориях Украины: вхождение в состав РФ на правах субъекта, оставить все, как есть и против всех.

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