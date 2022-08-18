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Жданов назвал даты, когда может быть нанесен массированный ракетный нудар по Украине

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Жданов назвал даты, когда может быть нанесен массированный ракетный нудар по Украине

Фото: ТСН.ua

23-24 августа в Украине ожидают вероятную массированную ракетную атаку со стороны РФ.

Оккупанты могут нанести массированные ракетные удары по Украине 23 и 24 августа, поскольку Путин любит привязываться к датам, а именно в эти дни украинцы отмечают наиболее знаковые события – День флага и День Независимости.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире "FreeДом".

"У нас есть две даты – День флага 23 августа и День Независимости 24 августа. Вот это две вероятные даты, когда может быть нанесен ракетный удар", – сказал эксперт.

По словам Жданова, если бы Россия хотела отомстить за крымские "хлопки" и нанести ракетный удар, она бы уже давно это сделала. Поэтому наблюдаемое сейчас уменьшение интенсивности ракетных ударов оккупантов по Украине может свидетельствовать о подготовке России ко Дню Независимости Украины.

"Если они этого не делают сразу, это значит, что они готовятся к чему-то. Путин очень любит символизм, очень любит привязываться к каким-то датам, символам, знаковым событиям, а для нас День Независимости – сегодня самое знаковое событие", — сказал эксперт.

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