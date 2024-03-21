Жданов объяснил необычный свист, который жители Киева слышали во время ракетной атаки

Многие жители Киева пишут в Сети, что слышали необычный свист во время утренней ракетной атаки. Дело в том, что она обычно образуется от крылатых ракет, когда их сбивает комплекс ПВО.

Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в комментарии ТСН.ua.

Как пояснил специалист, когда ракета улетает, она издает звук, как обычный реактивный самолет. Она дозвуковая.

"Все видели в фильмах о войне, как сбивают самолет — дальше он пикирует. Когда в ракету попадает ракета комплекса ПВО, она загорается, распадается на обломки и с таким же характерным свистом, как пикируемый бомбардировщик падает на землю", — заметил военный эксперт.

Напомним, ночью на четверг, 21 марта, российская армия нанесла массированного ракетного удара по Украине крылатыми и баллистическими ракетами Силами ПВО была уничтожена 31 ракета.

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