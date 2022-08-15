Жданов объяснил, почему военные ездят на бронеавто сверху, а не внутри

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, когда во время наезда на мину или попадания снаряда в бронемашину, если экипаж внутри, выжить почти невозможно.

Об этом Олег Жданов рассказал на своем YouTube-канале 15 августа.

"Опыт всех войн показывает, что ехать сверху на бронеавто — более безопасно, чем внутри машины. Потому что во время наезда на мину или попадания снаряда в бронемашину, если экипаж находится внутри, это фактически гарантированная братская могила. Выжить внутри бронеавто почти невозможно. Когда они идут в бой, то пехота выходит из брони, наступает, прикрываясь бронемашиной. Экипаж воюет на своих штатных местах. Экипаж защищен больше всех, поскольку передняя часть бронеавто, как правило, наиболее крепкая", — сказал он.

Жданов добавил, что при взрыве экипаж бронеавто находится сверху, существует большая вероятность выжить. Военный может получить контузию или травму, но останется в живых.

"Когда (военные — ред. ) едут сверху на броне и если мина или снаряд разрывается рядом, то, конечно, обломками может убить находящихся на броне людей. Но в целом во время фугасного взрыва большая часть обломков идет вверх — и людей может максимум сбросить с брони, они могут получить травмы или контузию, но останутся живы. Везде личный состав ездит сверху на броне", — пояснил он.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал о "тайном" четвертом мосте Херсонской области.

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