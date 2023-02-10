Жданов оценил шансы России на окружение украинских войск на Донбассе

Военный эксперт Олег Жданов оценил, какова вероятность есть у оккупантов выйти на Покровск, а также взять в кольцо Вооруженные силы Украины в Донецкой области, и возможен ли вообще такой сценарий.

"Вероятность такого сценария существует, и даже российское командование сегодня пытается его реализовать. Я уже говорил, что они пытаются продавить нашу оборону в направлении Криминная-Лиман и в направлении Клещиевка-Часов Яр. И вот эти клещи они хотят замкнуть с окружением нашей группировки, которая находится от Северска до Бахмута. Но вероятность такая существует, но в реальной возможности на сегодняшний день…Вот смотрите, мы уже практически третьи сутки сдерживаем натиск российских войсь и сегодня никакого продвижения ни на Часов Яр, ни на Лиман. Ну в Кременной есть частичный успех, там одну лесополосу они у нас отбили. Но зато мы сходили в контратаку и забрали часть российских солдат в плен", — сказал Жданов на своем канале в YouTube.

Эксперт также отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ войскам ВСУ удавалось не быть захваченными в окружение.

"И еще один момент хочу напомнить, если вы обратили внимание, то в эту военную кампанию, с 24 февраля по сегодняшний день, окружения не было ни одного. Везде мы выходили. Там же на Донбассе были случаи, когда мы пробивались. Да, было, что локально русским войскам удавалось замкнуть кольцо, но наши войска с боем выходили из окружения. Это был единственный случай. А во всех остальных случаях наши войска уходили только после того, как возникала угроза окружения наших войск. Я думаю, так будет и далее ", – сказал он.

По его словам, со следующей недели будет известно, насколько интенсивно будет наступление российских войск на Донбассе.

"Прорыв на Покровск, ну опять же, вероятность есть, но насколько она осуществима на сегодня, очень трудно сказать. Думаю, что нам удастся удержать большую часть Донецкой области, которую мы удерживаем на содняшний день, и не дать России воплотить те планы, которые они себе поставили. Ближайшая неделю покажет, с понедельника мы увидим, насколько интенсивным будет натиск наступления российских войск, и будем понимать, какие у нас шансы удержать эту территорию", — резюмировал Жданов.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, враг, невзирая на значительные потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск.

По словам спикера Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, российские оккупанты в ближайшее время активизируют попытки захватить весь Донбасс, однако они способны лишь отправлять в "мясные атаки" мобилизованных солдат.

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