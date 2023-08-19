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Жданов предположил, будут ли Украину принуждать к переговорам по результатам контрнаступления

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Жданов предположил, будут ли Украину принуждать к переговорам по результатам контрнаступления

Военный эксперт Олег Жданов

Контрнаступление ВСУ продолжается, и партнеры не будут останавливать наших защитников на полпути.

Нередко звучат версии о том, что наши партнеры негласно определили нам время до нового года – какие территории освободим, те и останется за нами, а дальше будут заставлять нас сесть за стол переговоров. Вряд ли это произойдет, потому что тогда наши партнеры проиграют в этой войне.

Об этом на своем YouTube-канале сказал военный эксперт Олег Жданов.

Запад поставил на победу Украины

По мнению военного эксперта, до нового года определено максимальное время – то, что за эту кампанию, в это контрнаступление мы сможем отвоевать. Были разговоры, что если это контрнаступление не выполнит целиком, мы не выйдем на рубеже 1991 года. Следовательно, будет второе контрнаступление, возможно и третье.

"То, что наши партнеры регулируют ход военных действий – здесь я не сомневаюсь. Но что они не будут останавливаться на полпути – здесь у меня уверенности больше", – констатировал Жданов.

Ранее союзники ждали, продолжает он, что Киев упадет через три дня, и готовы были проглотить эту путинскую выходку. "Но когда мы сопротивлялись и доказали, что мы способны отстоять свою независимость и суверенитет, они сделали ставку на это, на нашу победу", – подытожил Жданов.

Напомним, аналитики ISW считают, что контрнаступление наших военных вблизи Роботино Запорожской области и Урожайного в Донецкой области, вероятно, имеет большое тактическое значение из-за структуры российских оборонных рубежей. Речь идет о трехэшелонной линии обороны оккупантов на южном направлении.

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Дата публикации
Просмотры
690
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