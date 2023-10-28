Жданов рассказал, как Украина будет реагировать на атаки РФ по объектам энергетики

Россияне могут на себе почувствовать, что такое блекаут.

Украина может атаковать энергетическую инфраструктуру агрессорки России в ответ на аналогичные удары, чтобы россияне увидели, что такое блекаут.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Конечно, будем. Даже секретарь СНБО Алексей Данилов говорил о том, что ответы теперь будут зеркальными. Мы молчать не будем. На каждую подстанцию мы будем уничтожать подстанцию на территории РФ. Пусть тоже сидят в блекауте, чтобы они понимали, что это такое". ", – отметил он.

Он отметил, что Украина в отличие от РФ уже имеет большой практический опыт, ведь в прошлом году мы украинцы сполна почувствовали отключение света.

"Не тренировки, а реальный опыт, как преодолевать энергетические блекауты в холодное время и темное время года, когда день очень короткий, а ночь очень длинная. У них этого нет. Итак, у нас здесь даже будет преимущество. Отвечать мы будем жестко, на каждый выпад в сторону нашей энергетической системы", — подчеркнул Жданов.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что ответ Украины будет очень мощным на атаки РФ по энергосистеме. К слову, такое мнение также высказал президент Владимир Зеленский.

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