Жданов рассказал, поступает ли сейчас вода в Крым: при чем здесь Каховская ГЭС

Если бы оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, упал бы уровень воды и она перестала бы поступать на полуостров.

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что на сегодняшний день вода с территории Украины поступает в оккупированный Крым – именно поэтому российские захватчики так берегли дамбу Каховской ГЭС.

Об этом Жданов рассказал в своем видеоблоге.

"Как только речь заходит о Каховской ГЭС, я каждый раз подчеркиваю, почему россияне ее берегут, как зеницу ока. Потому что именно эта дамба обеспечивает уровень воды в Днепровском водохранилище для наполнения Северокрымского канала. Если Каховскую ГЭС взорвать, вода упадет и крымский канал останется без воды", – объяснил военный эксперт.

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Он также напомнил, как в первые дни захвата россиянами Новой Каховки они сразу же открыли на ГЭС шлюз Северокрымского канала и пустили воду на оккупированный полуостров.

"Надо отметить – не просто вода идет в Крым. В первую же неделю, как только российские войска зашли в Новую Каховку, это было первое захват шлюза Северокрымского канала. Они очень быстро расчистили предохранительную дамбу, уничтожили, взорвали, которую мы строили. За шлюзом сразу была построена дамба, чтобы на случай, если шлюз даже кто-то откроет, то дамба не давала возможности заходить днепровской воде в Крым. Так вот они взорвали эту дамбу, расчистили канал и сразу открыли шлюз. Не просто открыли шлюз, а РФ все это засняла на камеру", – рассказал Жданов.

Напомним, Северокрымский канал до 2014 года обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма Россией в марте 2014 Украина перекрыла канал со своей стороны, ссылаясь на то, что по Женевской конвенции обеспечение водой возлагается на государство-агрессора.

По оценкам депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя, когда ВСУ освободят город Таврийск, расположенный между Новой Каховкой и Каховкой, тогда можно говорить о перекрытии воды в Крым.

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