Ждать ли 40-градусной жары выходными, 17-18 августа: прогноз синоптиков

Жаркая погода еще не собирается покидать Украину. Со следующей недели температура воздуха вырастет.

Об этом сообщила метеоролог "Укргидрометцентра" Наталья Птуха в комментарии "РБК-Украина".

Последние расчеты показывают, говорит метеоролог, что в ближайшие выходные и в начале следующей недели будет достаточно жарко.

"Показатели температуры в большинстве областей будут в пределах 27-34 градусов, а на юге — 35-37 градусов. Пока 40-градусной жары на юге, как это было в июле, по прогнозам не предполагается", — отметила она.

По данным метеоролога, волна тепла не должна быть такой утомительной. В то же время в дневные часы в выходные и в начале следующей недели будет жарко.

Свежее 17-18 августа будет в западных регионах, ведь там пройдут кратковременные дожди.

"Выходными уже не будет такого мощного влияния антициклона Mashal, поэтому может возникать облачность, преимущественно в северо-западных областях. В большинстве регионов будет держаться погода без осадков, но в то же время такой стабильно ясной и безветренной погоды, как сейчас, не будет", — добавила Птуха.

Напомним, Людмила Труфина сообщила ТСН, что Украине следует ожидать возвращения жаркой погоды из-за мощного антициклона. Она отметила, что хотя в последние дни украинцы заметили снижение температуры и некоторые даже жаловались на прохладную погоду — это временное явление. Синоптики предполагают, что тепло вернется очень скоро.

Жара возвращается! Прогноз погоды

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