Ожидать ли масштабных блэкаутов в Украине из-за российских атак - мнение эксперта

Отключение света / © iStock

Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины стали частыми, повторяясь несколько раз в неделю. Однако, в отличие от 2022 года, Украина имеет необходимые ресурсы и подготовку для любого развития событий.

Об этом рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в эфире 24 Канала.

«В последнее время враг каждую неделю по несколько раз наносит удары по энергетическим объектам Украины. Однако наша страна готова к любому сценарию, в отличие от 2022 года», — отметил он, подчеркнув, что энергетики и граждане знают, как действовать в случае блэкаутов.

Эксперт заверил, что вероятность масштабного отключения электроэнергии, как в 2022 году, сейчас крайне мала. Украина имеет значительно более сильную противовоздушную и противоракетную оборону, а также резервы мощности передачи и распределения, запас важного оборудования и дополнительные малые энергетические установки.

«У нас также появилось более нескольких сотен малых энергетических установок, которые присоединены к энергетической системе Украины. Они могут пригодиться, если российские удары повредят большие тепловые энергостанции», — добавил Рябцев.

По его словам, важную роль играет и подготовка энергетиков, которые уже имели опыт действий во время атак на энергетическую инфраструктуру. Компании «Укрэнерго» и облэнерго имеют готовые алгоритмы реагирования, позволяющие уменьшить негативное влияние атак.

Рябцев подчеркнул: «…и объекты хозяйствования, и обычные граждане подготовлены к возможным неурядицам гораздо качественнее, чем в 2022 — 2023 годах».

Напомним, ранее генеральный директор YASNO Сергей Коваленко заявлял, что из-за угрозы новых атак со стороны России на энергетику страны украинцам и бизнесу советуют быть готовыми к перебоям с электроснабжением этой осенью