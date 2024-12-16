Ждать ли украинцам отключений света 17 декабря: в "Укрэнерго" сделали неожиданное заявление

В энергетической компании просят потребителей не включать несколько мощных электроприборов одновременно в период с 8:00 до 22:00.

В Украине во вторник, 17 декабря, отключения света не прогнозируются.

Об этом сообщило "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 17 декабря, применение мер ограничения потребления не прогнозируется. В случае изменения ситуации — об этом будет сообщено дополнительно. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо", — говорится в сообщении.

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В энергетической компании просят потребителей не включать несколько мощных электроприборов одновременно в период с 8:00 до 22:00.

Напомним, в Украине ввели новые графики отключений света, которые будут одинаковыми для всех регионов. Почему изменили графики, что нового придумали и облегчит ли жизнь людям – в эксклюзиве TSN.ua.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: СВЕТ будут выключать по-новому! В Украине новые графики отключения света! Что изменилось?

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