Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ждать ли украинцам отключений света 17 декабря: в "Укрэнерго" сделали неожиданное заявление

Ждать ли украинцам отключений света 17 декабря: в "Укрэнерго" сделали неожиданное заявление

Отключение света 17 декабря не прогнозируется/freepik.com

В энергетической компании просят потребителей не включать несколько мощных электроприборов одновременно в период с 8:00 до 22:00.

В Украине во вторник, 17 декабря, отключения света не прогнозируются.

Об этом сообщило "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 17 декабря, применение мер ограничения потребления не прогнозируется. В случае изменения ситуации — об этом будет сообщено дополнительно. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо", — говорится в сообщении.

В энергетической компании просят потребителей не включать несколько мощных электроприборов одновременно в период с 8:00 до 22:00.

Напомним, в Украине ввели новые графики отключений света, которые будут одинаковыми для всех регионов. Почему изменили графики, что нового придумали и облегчит ли жизнь людям – в эксклюзиве TSN.ua.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: СВЕТ будут выключать по-новому! В Украине новые графики отключения света! Что изменилось?

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация