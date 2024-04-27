"Ждать нет смысла": боец ВСУ из Мариуполя рассказал о выпуске нового альбома своей рок-группы

В мирной жизни Максим Грабовский работал на мариупольском телевидении, но его настоящим увлечением всегда была музыка. Вместе с друзьями он создал рок-группу Whales Can Fly, ребята писали песни и выступали с концертами. Планировали записать студийный альбом собственных композиций, но 22 февраля 2022 года все планы рухнули.

Об этом пишет Мариупольский городской совет.

Из блокадного Мариуполя Максиму удалось выбраться на подконтрольную Украине территорию. Некоторое время понадобилось, чтобы прийти в себя, а впоследствии парень вступил в ряды терробороны и сейчас защищает страну на Авдеевском направлении. Боец добавил, что когда побратимы узнали о его музыкальном прошлом, дали ему позывной "Артист".

От прошлой жизни остались только воспоминания и концертные записи неизданных песен, которые должны были войти в новый альбом. Тогда музыканты решили больше не ждать и осуществить свою мечту, несмотря ни на что.

"После того, как вступил в ряды войск, понял, что ждать нет смысла, потому что неизвестно, что будет завтра, буду ли я завтра. Хотелось поделиться творчеством над которым мы работали. Возможности сделать запись в студии не было, поэтому решили выпустить концертные версии композиций", – рассказал Максим Грабовский.

Все песни были записаны в Мариуполе на концертах в 2019-2021 годах. Среди них Максим выделяет одну — инструментальную композицию "Мариуполь", которая напоминает ему о мирной жизни и дарит надежду на ее возвращение. Новый альбом из пяти композиций музыканты разместили на стриминговой платформе.

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