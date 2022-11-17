"Ждем проведения в ООН сеанса экзорцизма от РФ": Кислица потролил Медведева

Представитель Украины при ООН Сергей Кислица в присущей ему иронической манере высмеял высказывания Медведева о борьбе с "верховным правителем ада".

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица с иронией высказался о возможном следующем заседании Совбеза и считает насмешкой над мирными усилиями Совета Безопасности присутствие за одним столом с членами Совбеза представителей террористического российского режима.

Об этом он сказал на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, где обсуждали массированный ракетный обстрел РФ объектов инфраструктуры Украины.

"Какая насмешка над мирными усилиями, что террористы все еще сидят за столом наравне с 14 членами Совета Безопасности. Через день после самой серьезной атаки на критически важную инфраструктуру Украины. В то время как температура в Украине начинает опускаться ниже нуля, эти террористы преследуют цель лишить украинцев электроэнергии, воды и отопления", – сказал он.

Он напомнил об освобождении от россиян Херсона и что полиция уже задокументировала более 400 преступлений вояк ЗС РФ в отношении военных и гражданского населения. А своими словами о переговорах Россия хочет выиграть время и нарастить силы для дальнейшей волны глобальной дестабилизации.

"В последнее время мы услышали ряд заявлений российской стороны по поводу переговоров и диалога. На фоне девяти десятков ракет, выпущенных по объектам гражданской инфраструктуры, трудно говорить об искренности этих заявлений", — сказал Кислица.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица также упомянул о том, как на предыдущих заседаниях ООН Россия рассказывала о "боевых комарах и летучих мышах", а сейчас дошло до того, что заместитель Путина в Совбезе РФ Дмитрий Медведев и бывший президент РФ своими заявлениями пытается всячески оболгать Украину и ее партнеров.

"В прошлый раз, как вы помните, были боевые комары и птицы. Как мы недавно узнали, Россия теперь пытается "остановить верховного правителя ада, какое бы имя он не использовал – Сатану, Люцифера или Иблиса. Если бы Россия вынесла вопрос, как изгонять демонов на заседание СБ ООН, это было бы логическим продолжением как российских попыток дискредитации Совета Безопасности, так и процесса внутренней моральной деградации Кремля", — сказал Кислица.

Кислица отметил, что именно из-за болезненных выдумок руководства РФ в Украине происходит происходящее, а ВС РФ уже унесли десятки тысяч человеческих жизней.

Напомним, что ранее главный "аватар" Дмитрий Медведев высказался о том, что именно ООН виновата в атаках РФ на Украину, потому что приняла решение о репарациях.

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