"Ждем ВСУ!": в городах оккупированного Крыма заметили проукраинские надписи на улицах (фото)

Во временно оккупированном россиянами Крыму активисты зарисовывают символику РФ и оставляют надписи, напоминающие захватчикам, что Крым – это Украина.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Жовта Стрічка".

Активисты развесили сине-желтые листовки в пока оккупированных Гвардейском, Севастополе и Феодосии.

В Крыму заметили проукраинские листовки / Фото: Жовта стрічка

Активисты напоминают россиянам о нелегитимности оккупации и выражают стремление народа и его взгляды на законное возвращение Крыма в состав Украины.

"Ждем ВСУ!" — слова, ежедневно звучащие в Гвардейском, Севастополе и Феодосии. Активисты движения "Жовта Стрічка" зарисовывают российскую символику, превращая ее в символику, которая символизирует скорее возвращение Крыма в состав Украины", — говорится в сообщении.

Активисты продолжают сопротивляться россиянам в Крыму / Фото: Жовта стрічка

Оккупированный Крым ожидает освобождения от оккупации РФ / Фото: Жовта стрічка

В Крыму оставляют символические ленты / Фото: Жовта стрічка

Фото: Жовта стрічка

Напомним, в оккупированном Крыму российские захватчики уже готовят население к контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Так, российские агрессоры начали составлять списки работников и семей, подлежащих первоочередной эвакуации в Россию.

Кроме того, оккупанты начали распространять среди крымчан инструкции о том, как вести себя во время артобстрела и боевых действий.

Также оккупанты роют окопы в Крыму.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о стратегии освобождения Крыма.

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, сценарий деоккупации Крыма будет похож на сценарий освобождения острова Змеиного и будет заключаться в изоляции полуострова и методическом уничтожении оккупантов.

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