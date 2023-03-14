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"Ждем ВСУ!": в городах оккупированного Крыма заметили проукраинские надписи на улицах (фото)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
872
Время на прочтение
2 мин
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"Ждем ВСУ!": в городах оккупированного Крыма заметили проукраинские надписи на улицах (фото)

Фото: Жовта стрічка

Крым ждет освобождения от оккупантов РФ.

Во временно оккупированном россиянами Крыму активисты зарисовывают символику РФ и оставляют надписи, напоминающие захватчикам, что Крым – это Украина.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Жовта Стрічка".

Активисты развесили сине-желтые листовки в пока оккупированных Гвардейском, Севастополе и Феодосии.

В Крыму заметили проукраинские листовки / © Жовта стрічка
В Крыму заметили проукраинские листовки / Фото: Жовта стрічка

Активисты напоминают россиянам о нелегитимности оккупации и выражают стремление народа и его взгляды на законное возвращение Крыма в состав Украины.

"Ждем ВСУ!" — слова, ежедневно звучащие в Гвардейском, Севастополе и Феодосии. Активисты движения "Жовта Стрічка" зарисовывают российскую символику, превращая ее в символику, которая символизирует скорее возвращение Крыма в состав Украины", — говорится в сообщении.

Активисты продолжают сопротивляться россиянам в Крыму / © Жовта стрічка
Активисты продолжают сопротивляться россиянам в Крыму / Фото: Жовта стрічка
Оккупированный Крым ожидает освобождения от оккупации РФ / © Жовта стрічка
Оккупированный Крым ожидает освобождения от оккупации РФ / Фото: Жовта стрічка
В Крыму оставляют символические ленты / © Жовта стрічка
В Крыму оставляют символические ленты / Фото: Жовта стрічка
© Жовта стрічка
Фото: Жовта стрічка

Напомним, в оккупированном Крыму российские захватчики уже готовят население к контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Так, российские агрессоры начали составлять списки работников и семей, подлежащих первоочередной эвакуации в Россию.

Кроме того, оккупанты начали распространять среди крымчан инструкции о том, как вести себя во время артобстрела и боевых действий.

Также оккупанты роют окопы в Крыму.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о стратегии освобождения Крыма.

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, сценарий деоккупации Крыма будет похож на сценарий освобождения острова Змеиного и будет заключаться в изоляции полуострова и методическом уничтожении оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
872
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