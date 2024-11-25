Ждет ли Украину вынужденная мобилизация женщин: Жорин ответил

Женщин, добровольно готовых идти служить в армию, на сегодняшний день очень много.

О вынужденной мобилизации женщин в Украине речь не идет. Присоединиться к рядам ВСУ женщины могут только по собственному желанию.

Об этом в интервью NV сказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

"Пока об этом вообще не может идти речь. Я не вижу сейчас никаких сигналов об этом. Но женщин, добровольно готовых идти служить в армию, на сегодняшний день очень много. Даже работая с этим ресурсом, мы могли бы сформировать женские подразделения. Полностью., конечно, это не перекроет потребности, но это инструмент, которому следует уделить внимание, он работает в комплексе", — сказал он.

Максим Жорин напомнил, что многие женщины-добровольцы не могут найти себе места в армии, потому что сталкиваются с тем, что в этом подразделении, например, все должности заняты.

"А она хочет служить именно там, кто видит себя на конкретной должности, а она занята, где командир не хочет брать женщину..." — добавил Жорин.

Тем временем в Украине десятки тысяч мужчин потеряли "бронь". Ранее сообщалось, что по результатам аудиторской проверки соответствующий статус "критичности" лишили 10% предприятий.

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