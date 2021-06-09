Ждет старта Евро 2020: Зеленский примерял новую форму сборной Украины, которая разозлила Россию

Президент уже ждет пятницы, но на этот раз не из-за СНБО.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал уже вторую фотографию в Instagram с новой формой национальной сборной Украины по футболу, которая вызвала бурю негодования у россиян.
Зеленский сделал селфи на фоне природы в эксклюзивной футболке: на ней вместо фамилий игроков нанесли фамилию президента, а на обратной стороне — цифру "95". В заметке под фото гарант написал: "Ждем пятницу. На этот раз — не из-за СНБО".
Отметим, что 11 июня состоится матч-открытие чемпионата Европы по футболу 2020. В стартовом матче сыграют сборные Италии и Турции.
Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.
Напомним:
- Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава".
- Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение в стране-агрессоре.
- В российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины, однако УЕФА заявил, что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.
- Поддержали Украины посольства США и Великобритании, написав в Twitter, что им нравится новая форма, а также добавив тег "Крым — это Украина".
- Известный украинский тренер Мирон Маркевич посоветовал российским "экспертам" заняться допинговым скандалом и назвал их требования наглыми.
- В России же продолжает изрядно "бомбить" от нашей формы. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев пригрозил Украине потерей Львова, а экс-футболист сборной России Игорь Колыванов и вовсе заявил, что "вся Украина принадлежит России", поэтому команда Шевченко должна выступать под российским флагом.