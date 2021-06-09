Ждет старта Евро 2020: Зеленский примерял новую форму сборной Украины, которая разозлила Россию

Президент уже ждет пятницы, но на этот раз не из-за СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал уже вторую фотографию в Instagram с новой формой национальной сборной Украины по футболу, которая вызвала бурю негодования у россиян.

Зеленский сделал селфи на фоне природы в эксклюзивной футболке: на ней вместо фамилий игроков нанесли фамилию президента, а на обратной стороне — цифру "95". В заметке под фото гарант написал: "Ждем пятницу. На этот раз — не из-за СНБО".

Отметим, что 11 июня состоится матч-открытие чемпионата Европы по футболу 2020. В стартовом матче сыграют сборные Италии и Турции.

Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.

Напомним:

Новости Украины: Зеленский получил эксклюзивный комплект новой формы нашей сборной по футболу

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