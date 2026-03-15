Прогноз погоды в Украине на 16 марта: солнечно и до +13, но уже с середины недели придет похолодание.

Украинский гидрометеорологический центр предоставил прогноз.

В понедельник, 16 марта, погода в Украине будет относительно теплой и без существенных осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность, а температура воздуха днем поднимется до весенних значений. В то же время, уже с середины недели ожидается постепенное похолодание и периодические осадки.

По данным синоптического прогноза, в большинстве регионов страны будет сухо. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 ° до -3 °, а днем будет +8… +13 °, на крайнем западе местами потеплеет до +13… +18 °.

Погода в Киеве

В столице 16 марта переменная облачность без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с.

ночью — около 0°

днем — +10… +12 °

По области температура воздуха будет от +2° до -3° ночью и +8…+13° днем.

Погода во Львове

Во Львове в понедельник, 16 марта, осадков также не ожидается, а температура будет постепенно повышаться до середины дня.

По прогнозу, ночью и на рассвете температура будет +2…+4°, а утром ожидайте около +5°. Днем воздух прогреется до +11…+14°, а вечером температура снизится до +7…+12°.

Ветер будет слабый — 3-4 м/с, атмосферное давление будет держаться около 735-736 мм рт. ст.

Погода в Харькове

В Харькове понедельник пройдет без существенных осадков, с переменной облачностью.

Ночью температура составит около 0…+2°, а днем воздух прогреется до +9…+11°. Ветер обещают восточный, 5-9 м/с.

Погода в Днепре

В Днепре ожидается сухая и относительно теплая погода.

Так, 16 марта здесь ночью будет +1…+3°, а днем прогреется до +10…+12°.

Ветер восточный, 5–10 м/с, небо с переменной облачностью.

Погода в Одессе

На юге страны, в частности, в Одессе, будет несколько теплее. Ночью температура будет +3…+5°, а днем — +11…+13°.

Осадков не прогнозируют, ветер восточный 5-10 м/с, возможны порывы с моря.

Какая будет погода в течение недели

По предварительным прогнозам, с середины недели в Украине станет ощущаться похолодание, а дневная температура снизится до +5…+10°. Также в некоторых регионах появятся периодические осадки, которые будут соответствовать типичной погоде для середины марта.

Синоптики отмечают, что такие изменения сезонные и соответствуют климатическим нормам для этого периода. В частности, Наталья Диденко отмечает, что начало новой недели будет еще достаточно комфортным, однако в дальнейшем температура постепенно снизится.

«Неделя новая будет свежей. Температура воздуха постепенно снизится и будет составлять в дневные часы +5…+10 градусов. Со среды появятся периодические осадки», — сообщила она.

В понедельник, 16 марта, в Украине еще будет преобладать солнечная и теплая погода, с дневной температурой +9…+13°.

Напомним, несмотря на солнечные выходные, резкое изменение погоды будет вскоре.

В ближайшее время в Украине ожидается снижение температуры на 2-4 градуса от нынешних показателей и продлится сухая солнечная погода. В западных областях, а также в Приазовье и Крыму возможно усиление ветра в дневные часы до 15-17 м/с.