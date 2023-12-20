"Ждите Нового года": жители оккупированного Суходольска митингуют из-за отсутствия света

Оккупационные власти заявили, что в декабре восстановительные работы выполняться не будут.

В Луганской области жители оккупированного Суходольска на митинге выразили недовольство бездействием оккупационных местных властей.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его словам, в городе никак не реагируют на отсутствие проблем с отоплением.

Кроме того, у жителей атакованных территорий исчез свет. Почти сразу же отключили водоснабжение и централизованное отопление. Через неделю у многих произошло размораживание внутридомовых систем.

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Руководство захваченного РФ еще в 2014 году города ответило, что в декабре никакие восстановительные работы выполняться не будут.

"Ждите Нового года", — ответили они.

Между тем, во временно оккупированном Мариуполе планируют открыть музей советского деятеля Андрея Жданова.

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