Ждут до последнего и привозят к больницу поздно: как лечат коронавирус в отдаленных селах на Буковине

Люди ждут до последнего и вызывают скорую, когда уже чувствуют себя плохо.
В Черновицкой области из отдаленных сел Путильщины расстояние до районной больницы около 20 километров. Общественный транспорт ходит не везде, поэтому пациенты с коронавирусом попадают в больницу в большинстве случаев в тяжелом состоянии.
Об этом рассказывает "Суспільне".
В больнице более половины занятых коек, а для улучшения лечения пациентов в районной больнице строят кислородную станцию. В реанимации, которая является единственным отделением больницы, куда подведен централизованный кислород, сейчас находятся три пациента. Все дышат через кислородные маски.
Определить, кто из них инфицирован новым штаммом "Омикроном" врачи не могут — нет такой возможности, поэтому "на глаз", по клиническим признакам, говорят, он почти у всех пациентов.
"Ковидных" больных привозят преимущественно с тяжелым течением, потому что из отдаленных сел в больницу далеко добираться, говорит руководитель медучреждения Климентий Михайлюк. Поэтому люди ждут до последнего и вызывают скорую, когда уже чувствуют себя плохо.
Чтобы медики умели лечить новые штаммы, они проходят онлайн-курсы Министерства здравоохранения.
Больных коронавирусом лечат также в детском отделении, в котором имеются кислородные концентраторы. Когда соседняя Вижницкая больница переполнена, людей везут в Путилу.
"Кислородную станцию купили, осталось провести кислород", — говорит руководитель больницы Климентий Михайлюк.
Всего необходимо обустроить 70 точек доступа к кислороду. Работы планируют завершить к концу февраля.
Сейчас в учреждении более полусотни пациентов.
Напомним, что врач Комаровский перечислил тревожные сигналы во время COVID-19, когда нужно немедленно обратиться к врачу.
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