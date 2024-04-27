Ждут ли Украину отключения света или блекауты из-за российских обстрелов: ответ Шмыгаля

Россия продолжает наносить массированные удары по Украине. Под ударом, в том числе, энергетическая инфраструктура страны.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал, когда в Украине могут произойти массовые отключения электроэнергии из-за российских ракетных ударов.

Своим мнением он поделился в эфире телемарафона.

"Это сенситивная информация. Я бы, конечно, не хотел давать ее в эфир, когда враг будет понимать, куда сколько времени ему остается", — отметил Шмыгаль.

В то же время глава украинского правительства заверил, что в настоящее время энергосистема страны сбалансирована и работает в штатном режиме. По его словам, масштабных отключений не предполагается, за исключением прифронтовых областей, где энергосети фактически разрушены.

"По состоянию на сегодняшний день энергосистема сбалансирована, работает, никаких блэкаутов или отключений мы не предполагаем", — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер добавил, что в случае новых ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре, украинская сторона будет "выдерживать, восстанавливать, ремонтировать оборудование". Он также призвал общество экономно потреблять электричество, чтобы "не дать врагу оснований радоваться".

Напомним, ночью против 27 апреля армия РФ атаковала энергетические объекты в трех областях Украины. Из-за сетевых ограничений действуют графики отключений света в Харьковской области и в Кривом Роге на Днепропетровщине.

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