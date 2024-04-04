Жег сухую траву: на Буковине заживо сгорел человек

На Буковине заживо сгорел мужчина во время сожжения сухой травы. Смертельный случай произошел в селе Большой Кучуров Черновицкого района.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Мужчина сжигал сухостой на своем приусадебном участке. Порывами ветра пламя перекинулось на большую площадь и на одежду мужчины.

"Тело мужчины уже без признаков жизни обнаружили родственники. Пожарно-спасательные подразделения на место происшествия не вызывались", – сообщили в ГСЧС.

Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Напомним, на Днепропетровщине во время пожара в доме заживо сгорел мужчина.

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