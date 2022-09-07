Желал Путину крепкого здоровья: в Винницкой области разоблачили поклонника "русского мира" (фото, видео)

В Винницкой области правоохранители разоблачили сторонника "русского мира", который поддерживал вторжение России на территорию Украины и желал Путину крепкого здоровья.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

64-летний виннитчанин во время полномасштабного вторжения России на территорию Украины распространял в своих социальных сетях материалы, оправдывающие агрессию оккупантов. Мужчина уверял других пользователей Интернета, что украинские СМИ освещают неправду, поэтому "доверять" стоит только российским СМИ. К тому же злоумышленник на своих социальных страницах желал президенту России Владимиру Путину крепкого здоровья.

В ходе обысков полицейские изъяли коллекцию компакт-дисков, книг и другие материалы пропагандистской направленности, а также компьютерную технику, георгиевские ленты и другие доказательства преступной деятельности.

Теперь винничанину грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 436-2 (Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

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