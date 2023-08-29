Желала "победы" "бойцам" РФ: в Житомирской области разоблачили поклонницу врага

В поселке недалеко от Житомира правоохранители обнаружили местную жительницу — поклонницу "русского мира". Несколько лет на своей странице в соцсети она распространяла материалы с символикой, в которых прославляли коммунистический тоталитарный режим.

Об этом сообщили в прокуратуре Житомирской области.

Особую активность женщина начала проявлять после полномасштабного вооруженного вторжения Российской Федерации в Украину. Так, в Сети она активно распространяла материалы пропагандистского характера.

"Путинская идеологиня распространяла сообщения о том, что русскому солдату низко кланяются, потому что он "снова освобождает Европу от фашизма", так называемым "бойцам" страны-агросорки желали вернуться с "победой". Также распространяла тексты, в которых возвеличены оккупационные войска украинские власти названы преступными и обвинены в развязывании гражданской войны в Украине", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Сторонницы окупантов сообщили о подозрении в неоднократном распространении символики коммунистического тоталитарного режима, материалов, в которых содержатся оправдания, признания неправомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, а также глорифификации лиц вооруженных формирований.

Как сообщалось, СБУ в Киеве отыскала коллаборанта из Запорожья, который в украинское зерно в РФ.

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