"Желающие еще есть": украинская разведка готовит следующий эвакуационный рейс из Афганистана

"Желающие еще есть": украинская разведка готовит следующий эвакуационный рейс из Афганистана

В стране еще остаются украинцы, которые хотят эвакуироваться.

Пока еще есть люди, которые хотят эвакуироваться из Афганистана. Украинская разведка готовит очередной эвакуационный рейс.

Об этом в четверг, 30 сентября, во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет РБК-Украина.

"Есть граждане, которые хотят эвакуироваться. Непосредственной угрозы их жизни нет, мы с ними на связи. Последнюю эвакуацию осуществляло Главное управление разведки Министерства обороны, Министерство иностранных дел помогало им, чем могло. Тяжелая была эвакуация, с учетом ситуации на месте, необходимости достижения договоренностей с новыми афганскими властями, чтобы самолет мог приземлиться, чтобы люди могли попасть на самолет и самолет мог вылететь ", — отметил он.

Кулеба добавил, что следующий эвакуационный рейс тоже проведет украинская разведка.

Напомним

23 сентября завершилась успешно очередная операция по возвращению граждан Украины. В Международном аэропорту Борисполь приземлился самолет из Афганистана, отправленный для эвакуации украинских граждан и членов их семей. Вернулись в Украину — 30 граждан Украины и члены их семей, 9 человек право на постоянное проживание в Украине, 18 человек по запросу Ватикана, 2 человека по запросу Канады. Всего на борту находилось 96 человек.

отправленный для эвакуации украинских граждан и членов их семей. Вернулись в Украину — 30 граждан Украины и члены их семей, 9 человек право на постоянное проживание в Украине, 18 человек по запросу Ватикана, 2 человека по запросу Канады. Всего на борту находилось 96 человек. У Министерства иностранных дел Украины есть информация о еще около 100 украинцев на территории захваченного талибами Афганистана. Украинская сторона постоянно поддерживает связь с гражданами, которые хотят эвакуироваться.

Новости Украины: спецрейсом из Афганистана эвакуировали еще 96 человек

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