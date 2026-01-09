- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 128
- Время на прочтение
- 1 мин
Железная дорога работает, несмотря на повреждения: на Киевщине задерживаются поезда
Из-за повреждения контактной сети и обесточивания в Киевской области железная дорога продолжает движение поездов с задержками, часть складов ведут резервными тепловозами.
Ночь после массированной атаки стала сложной и для железнодорожной инфраструктуры. Из-за повреждения контактной сети и обесточивания на отдельных участках Киевской области фиксируют задержки движения поездов.
Об этом сообщает " Укрзализныця ".
В то же время, ряд международных и внутренних рейсов уже прибыл в столицу. В Киев добрались поезда сообщением Перемышль — Киев, Будапешт — Киев, Бухарест — Киев, Трускавец — Киев, а также Перемышль — Харьков.
Еще несколько поездов продолжают движение, в том числе под резервными тепловозами. Среди них рейсы Славско – Дарница, Харьков – Львов, Ворохта – Харьков и Львов – Днепр.
Другие поезда, которые должны следовать через поврежденный участок, следуют измененными маршрутами с контролируемыми отклонениями от графика.
На киевском вокзале пассажиры ожидают своих поездов в укрытии, посадка и высадка осуществляются через подземные переходы. В "Укрзализныце" отмечают: движение не останавливают, работы по восстановлению продолжаются.
Актуальную информацию о задержках поездов пассажиры могут отслеживать онлайн .
Тем временем идет атака на Киев : пожары и повреждения домов в четырех районах, медики выехали на вызовы.