"Железная дорога уничтожается": эксперт предупредил о назревании нового логистического кризиса из-за ударов РФ

В Украине усложняется экспортная логистика из-за ударов РФ по железной дороге и портам / © Министерство развития общин и территорий Украины

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В Украине формируется масштабный логистический кризис, вызванный регулярными российскими ударами по критической инфраструктуре, в частности, по объектам «Укрзализныци». Эксперты отмечают, что из-за уничтожения локомотивов и станций технического обслуживания государство должно полностью пересмотреть свой подход к экспорту.

Об этом заявил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в эфире "Новости.LIVE".

Разрушение инфраструктуры и последствия

По словам экономиста, масштабы проблемы с транспортным сообщением замалчиваются, однако ситуация становится все хуже. Из-за постоянных обстрелов русской армии выводятся из строя ключевые объекты железной дороги, которые невозможно быстро заменить. Кроме того, оккупанты начали наносить удары не только по портовым терминалам, но и по гражданским судам, которые заходят в украинские порты.

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«Еще один формируемый сейчас кризис — это железная дорога, о которой никто ничего не говорит. Выбиваются локомотивы, выбиваются станции технического обслуживания локомотивов, вообще инфраструктура железной дороги уничтожается», - отметил Алексей Кущ.

Необходимость переработки и биотоплива

Эксперт убежден, что из-за логистических трудностей правительство уже планирует значительное повышение стоимости железнодорожных перевозок, что больнее всего ударит по аграрному сектору. Чтобы спасти экономику, Украине нужно срочно отказаться от экспорта больших объемов сырья. Государство должно переориентироваться на экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью и развивать внутреннюю переработку.

«Можно получать шрот, который идет на комбикорма, биотопливо, и на масло или биотопливо (биоэтанол), которое можно использовать. Нам нужно поднять, как в Бразилии, хотя бы до 30% удельного веса использования биотоплива в автомобильном транспорте», — пояснил аналитик.

Однако, как отметил экономист, реализации этого плана мешает мощное топливное лобби, контролирующее поставки бензина и дизеля. Именно владельцы крупных сетей АЗС, по его мнению, блокируют любые инициативы развития рынка биотоплива в Украине.

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Напомним, в начале июля Россия атаковала локомотивы на Днепропетровщине . В результате обстрела на железной дороге есть новые разрушения, а работники локомотивных бригад чудом избежали гибели.

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