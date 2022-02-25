Железная дорога запустила ряд эвакуационных рейсов в Западную Украину

Укрзализныця объявляет ряд эвакуационных рейсов из столицы в западном направлении.
Отправление поездов осуществляется с вокзала Киев-Пассажирский, в частности с пригородного вокзала – следите за объявлениями диктора по станции, сообщили в Укрзализныце.
Согласно расписанию к отправке готовы поезда:
- 095 Киев — Рахов в 19:48 (посадка удлинена)
- 029 Киев – Ужгород в 20:05 (посадка удлинена)
- 049 Киев – Трускавец в 20:12 (добавлено еще 5 вагонов)
- 057 Киев – Ворохта в 20:21
- 097 Киев – Ковель 21:22
- 007 Киев – Черновцы 0 22:22
- 091 Киев – Львов в 22:37
А также ряд электричек, которые совершат транзитную доставку с пересадкой в выбранном железнодорожным штабом городе, пересадку на запасной дизель-поезд.
Учитывая обстоятельства, возможны задержки подачи поездов, но вагонов достаточно для безопасной эвакуации около 10 тысяч человек до конца суток.
Посадка осуществляется в порядке живой очереди, предпочтение традиционно отдается детям, женщинам и маломобильным.
Во время посадки просят соблюдать порядок, а во время поездки – не разглашать свое местонахождение. Также не удивляйтесь аварийному освещению в салонах – чем меньше поезд похож на гирлянду, тем безопаснее путешествие.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.