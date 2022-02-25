Железная дорога запустила ряд эвакуационных рейсов в Западную Украину

Укрзализныця объявляет ряд эвакуационных рейсов из столицы в западном направлении.

Отправление поездов осуществляется с вокзала Киев-Пассажирский, в частности с пригородного вокзала – следите за объявлениями диктора по станции, сообщили в Укрзализныце.

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Согласно расписанию к отправке готовы поезда:

095 Киев — Рахов в 19:48 (посадка удлинена)

029 Киев – Ужгород в 20:05 (посадка удлинена)

049 Киев – Трускавец в 20:12 (добавлено еще 5 вагонов)

057 Киев – Ворохта в 20:21

097 Киев – Ковель 21:22

007 Киев – Черновцы 0 22:22

091 Киев – Львов в 22:37

А также ряд электричек, которые совершат транзитную доставку с пересадкой в выбранном железнодорожным штабом городе, пересадку на запасной дизель-поезд.

Учитывая обстоятельства, возможны задержки подачи поездов, но вагонов достаточно для безопасной эвакуации около 10 тысяч человек до конца суток.

Посадка осуществляется в порядке живой очереди, предпочтение традиционно отдается детям, женщинам и маломобильным.

Во время посадки просят соблюдать порядок, а во время поездки – не разглашать свое местонахождение. Также не удивляйтесь аварийному освещению в салонах – чем меньше поезд похож на гирлянду, тем безопаснее путешествие.