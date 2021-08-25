"Железная мясорубка": в Николаеве после аварии разорвало мотоцикл

Очевидцы говорят, что мотоциклист двигался на большой скорости.

В Николаеве, на проспекте Богоявленском, столкнулись мотоцикл и автомобиль "ВАЗ-2108". Пострадали два человека.

Об этом пишет местное издание "Новости-N".

"ВАЗ" не пропустил мотоцикл, который ехал во встречном направлении, и произошла авария. В результате пострадали мотоциклист и его пассажирка — в тяжелом состоянии их забрала "скорая".

Novosti-N

Как утверждают очевидцы, мотоцикл двигался на очень высокой скорости, поэтому после столкновения двухколесное транспортное средство буквально разорвало на части — от места ДТП он улетел еще примерно на 200 метров. Авария была похожа на "железную мясорубку".

Напомним, в Николаевской области 36-летний водитель мотоцикла Mustang не справился с управлением и сбил 20-летнего пешехода, который в это время двигался в попутном направлении. Мотоциклист от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, а пешехода с травмами забрала "скорая".

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