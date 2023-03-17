Железнодорожная авария в США, протесты в Париже и новая помощь Украине: главные новости ночи 17 марта

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 17 марта 2023 года:
- Вашингтон анонсировал новую помощь безопасности для Украины: что известно Читать далее –>
- Тысячи французов протестовали в Париже на фоне решения правительства о "пенсионной реформе" Читать далее –>
- В США два поезда сошли с рельсов: подробности инцидента Читать далее –>
- Турция отказалась обслуживать российские и белорусские самолеты Airbus и Boeing Читать далее –>
- Украина может производить ядерное топливо, которым ЕС заменит российское – Минэнерго Читать далее –>
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