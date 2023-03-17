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Железнодорожная авария в США, протесты в Париже и новая помощь Украине: главные новости ночи 17 марта

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1883
Время на прочтение
1 мин
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Железнодорожная авария в США, протесты в Париже и новая помощь Украине: главные новости ночи 17 марта

Французы снова протестовали из-за пенсионной реформы

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 17 марта 2023 года:

  • Вашингтон анонсировал новую помощь безопасности для Украины: что известно Читать далее –>
  • Тысячи французов протестовали в Париже на фоне решения правительства о "пенсионной реформе" Читать далее –>
  • В США два поезда сошли с рельсов: подробности инцидента Читать далее –>
  • Турция отказалась обслуживать российские и белорусские самолеты Airbus и Boeing Читать далее –>
  • Украина может производить ядерное топливо, которым ЕС заменит российское – Минэнерго Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1883
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