Железнодорожник "сливал" врагу локации техники Сил обороны: что ему грозит

Задержанный / © СБУ

Служба безопасности Украины задержала работника Укрзализныци, который передавал врагу данные о технике ВСУ в Славянске.

Об этом говорится сообщении пресс-службы в Telegram.

Им оказался 33-летний сотрудник регионального филиала АО «Укрзализныця». Как установило следствие, мужчина систематически отслеживал расположение тяжелой техники и личного состава украинских войск в прифронтовых общинах Славянска.

Собранную информацию он хранил на своем смартфоне и передавал знакомому, который поддерживал контакт с российскими спецслужбами. По имеющимся данным, эти данные использовались для планирования ракетно-бомбовых ударов по украинским позициям.

Во время следственных действий СБУ задержала мужчину по месту жительства и изъяла мобильный телефон с доказательствами его противоправной деятельности. Кроме того, спецслужба провела мероприятия по защите локаций ВСУ в Краматорском направлении от разведки врага.

Сейчас информатору сообщено о подозрении по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины — несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении войск, совершенное в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет заключения.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что военная контрразведка СБУ разоблачила 21-летнего военнослужащего ПВО,который передавал россиянам секретные данные об украинских аэродромах.